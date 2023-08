Voto único e voto por torcida; conheça as primeiras novidades do ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 20:17 Compartilhe

Ainda faltam alguns meses para a estreia da próxima temporada do ‘Big Brother Brasil’, mas a 24ª edição do reality show global já promete altas emoções. É que a produção divulgou novidades para a próxima temporada que devem mexer com o público, já acostumado com algumas dinâmicas.

O reality mais assistido pelos brasileiros vai ter um sistema misto de votação já em 2024. Além disso, o Big Boss tomará algumas decisões. Confira as mudanças preparadas para o BBB24.

Votação

O sistema de votação na próxima temporada do BBB manterá o poder soberano do público. Porém, a votação terá um formato jamais visto na história do reality.

O jogo terá um sistema misto de votação. O público terá direito a votar de duas formas diferentes, ambas pela página oficial do programa no Gshow (gshow.globo.com);

A primeira é o ‘Voto da Torcida’ e funcionará da mesma maneira que a votação das últimas edições: o usuário faz o login com sua conta Globo, por meio de um cadastro simples e gratuito, e poderá votar quantas vezes quiser;

A segunda opção de votação é o ‘Voto Único’, no qual o usuário deve informar seu CPF, cuja autenticidade será verificada, e poderá votar uma única vez por paredão;

Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

Voto em duas fases

A nova temporada divide o jogo em duas fases, com diferentes objetivos para a votação;

Na primeira etapa do programa, os usuários votarão em quem desejam que permaneça na casa;

O eliminado será o menos votado;

Já na segunda fase, a votação será para eliminar um jogador. O eliminado será o mais votado, como já ocorre no modelo atual.

Poder do Big Boss

A grande dúvida paira sobre o momento em que se encerra a primeira etapa e começa a segunda;

A decisão vai caber ao Big Boss. É ele quem aponta a hora certa.

Assim como na última edição, o ‘BBB24’ terá o comando de Tadeu Schmidt. O programa tem produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

A data para o início do programa está prevista para o dia 23 de janeiro de 2024.

