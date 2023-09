Vaca é resgatada de telhado de casa após passagem de ciclone no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 20:57 Compartilhe

Imagens de uma vaca sobre o telhado de uma casa no município de Estrela chamaram a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 7. O animal havia se abrigado sobre o segundo andar de uma residência após a elevação do Rio Taquari em decorrência da passagem do ciclone no Rio Grande do Sul, que deixou ao menos 41 mortos e mais de 10 mil desabrigados e desalojados. Há ao menos 25 desaparecidos.

Em um dos vídeos, uma pessoa chama a vaca Mimosa, que responde com mugidos. Uma força-tarefa foi organizada para retirar o animal, com a contratação de um guindaste, porém o equipamento não chegou a ser utilizado: com a movimentação e o peso do animal, o telhado cedeu. A vaca caiu para a área interna da residência, porém não ficou com ferimentos graves.

+Sargento morre baleado no interior de SP horas depois de carregar bandeira do Brasil em cerimônia

O proprietário da vaca, Pedro Nelio Bauer, relatou à Prefeitura de Estrela que havia deixado dois animais amarrados em um campo de futebol. O terreno ficava a cerca de três quilômetros de distância da casa em que ocorreu o resgate.

Um dos animais foi encontrado morto, enquanto o outro foi identificado sobre a residência. A principal hipótese é que a vaca resgatada tenha nadado até o telhado da casa em meio à cheia do rio.

Bauer chegou a gravar um vídeo em que fazia um apelo para que o ajudassem a resgatar a vaca, “antes que ela resolva pular e eu perca o animal”. Após o resgate, levou Mimosa de volta para casa.

Estrela é um dos municípios mais afetados pelo extremo climático, com duas mortes confirmadas e milhares de moradores afetados. O Rio Taquari chegou a quase 30 metros em meio a uma cheia recorde.

A prefeitura diz ter alertado a população sobre a situação desde a segunda-feira, 4, mas que uma parte resistiu em deixar as casas. Neste feriado de Sete de Setembro, as unidades de saúde foram abertas mais cedo para receber atingidos pela enchente.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de diversos municípios têm sido acionados para fazer o resgate de animais de telhados, valas e áreas alagadas em geral. Imagens de porcos retirados do alto de uma casa e do corpo de uma ovelha preso à fiação também chamaram a atenção.

O Rio Grande do Sul tem previsão de mais chuva para os próximos dias, com possibilidade de vento forte e granizo. Um novo ciclone deve passar pelas proximidades do Estado nos próximos dias, mas mais distante da costa.

No momento, o aumento do nível de água que mais preocupa a Defesa Civil estadual é o do Lago Guaíba, em Porto Alegre. O bairro Arquipélago, formado por 16 ilhas, e as áreas ribeirinhas da zona sul da capital gaúcha estão em alerta para inundações até sábado, 9.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias