Tubarões famintos atacam equipe da Netflix durante gravação de série

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 11:07 Compartilhe

Um terrível encontro nos bastidores transformou um documentário em um filme de suspense. Durante as gravações de ‘Nosso Planeta 2’, série documental da Netflix, a equipe de produção navegava em barcos infláveis quando tubarões-tigre de 4,5 metros atacaram as embarcações.

A tripulação estava próxima à ilha havaiana de Laysan, em um local remoto supostamente nunca visitado. Segundo o documentário, quando as temperaturas do oceano Pacífico Norte atingem seu pico no fim do verão, e os filhotes de albatroz quase maduros estão se preparando para enfrentar o oceano em busca de comida, os tubarões-tigre sentem a mudança e mudam de curso, indo direto para a área.

“A ideia original era fazer uma filmagem subaquática com os tubarões-tigre esperando nas águas rasas de Laysan”, contou o produtor Huw Cordey à revista Forbes. “Mas no primeiro dia em que os tubarões-tigre estavam por perto, a equipe entrou nesses barcos infláveis e dois tubarões os atacaram”.

Os predadores estavam “incrivelmente famintos”, segundo os presentes. Com as investidas, os animais deixaram grandes buracos em uma das embarcações, causando pânico geral. “Era como algo saído de ‘Tubarão’”, afirmou Cordey. Felizmente, a tripulação estava próxima da terra e conseguiu fazer uma espécie de “aterrissagem de emergência” na ilha, onde conseguiram reparar os danos no barco.

‘Nosso Planeta 2′ já está disponível na Netflix, com quatro episódios sobre a migração da vida selvagem e os impactos da mudança climática.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias