Tierry apresenta álbum completo com participações especiais

Na próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro, os fãs de Tierry terão motivo para comemorar: chega em todas as plataformas o tão aguardado álbum completo do artista. Este projeto, que abrange todas as 20 faixas gravadas no Rio de Janeiro e em Salvador, ganha lançamento com promessa de uma experiência musical diversificada e emocionante.

O compilado inclui colaborações especiais de alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Léo Santana, Péricles, Zé Neto e Cristiano, MC Ryan SP, Pablo, Kevi Jonny e Tays Reis. Essas parcerias trazem ainda mais sonoridade, oferecendo aos ouvintes uma variedade de estilos e influências.

A faixa que será acompanhada pelo videoclipe no dia 1º de dezembro é “V.O.L.T.A”, uma composição solo de Tierry, que quer cativar os fãs por sua história. O clipe será lançado simultaneamente, adicionando uma dimensão extra à imersão musical.

Além disso, no dia 2 de dezembro, Tierry presenteará os fãs com a regravação de “Hackearam-me” no YouTube, proporcionando mais conteúdo exclusivo e surpresas aos seus seguidores.

O projeto foi gravado em locais icônicos, incluindo o Espaço Hall no Rio de Janeiro e a Arena Fonte Nova em Salvador, proporcionando uma atmosfera única e autêntica a cada faixa.

A capa do álbum, com fotos exclusivas, e as datas planejadas para o lançamento de clipes, podem ser acompanhadas nas redes sociais do cantor.

Este lançamento representa um marco na carreira de Tierry, consolidando sua posição como um dos artistas mais talentosos e versáteis da cena musical brasileira.

