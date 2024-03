Thiago Wild arrasa americano e vai à segunda fase em Indian Wells; Serena Williams cai com pneu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 22:09 Para compartilhar:

Com um dia de atraso por causa da chuva no deserto da Califórnia, Thiago Wild finalmente estreou na chave principal de Indian Wells. Depois de furar o qualificatório, o melhor tenista do País do ranking teve pela frente o americano Jeffrey John Wolf, até então sem triunfos em 2024. Contra um rival visivelmente sem ritmo, o brasileiro precisou de somente 59 minutos para ganhar pela primeira vez em um Masters 1000 na carreira – só havia somado triunfos no qualificatório -, parciais de 6/2 e 6/1.

O brasileiro começou a partida mostrando mais ritmo e teve a chance de quebrar o serviço do rival logo no segundo game, mas desperdiçou o break point. Diante de um oponente com direita potente, mas sem paciência na disputa dos pontos, Wild conseguiu a quebra no sexto game e no oitavo, fechando a primeira parcial com tranquilos 6 a 2.

Diante de um oponente perdido em quadra, que sofria para encaixar as devoluções e começou a exagerar nas duplas faltas (foram sete no jogo, além de 25 erros não forçados), Wild encaminhou a vitória rapidamente ao abrir 5 a 1 com duas quebras. O brasileiro sacou bem e fechou no segundo match point.

Na segunda fase o brasileiro enfrentará um rival de peso. Nesta sexta-feira, Thiago Wild terá pela frente o 15º cabeça de chave em Indian Wells, o russo Karen Khachanov, que fará sua estreia no torneio.

Em dia com muitos jogos por causa da rodada interrompida de quarta-feira, outros nomes fortes estrearam bem, casos do francesa Gael Monfils, o italiano Lorenzo Sonego, e o croata Borna Coric. Já o veterano Stanislas Wawrinka caiu, levando a virada do checo Tomas Machac (6/7 (3/7), 6/4 e 6/2.

VENUS WILLIAMS LEVA A VIRADA

Estrela do tênis mundial, a veterana Venus Williams, de 43 anos, se despediu na primeira rodada no WTA 1000 de Indian Wells ao levar a virada da japonesa Nao Hibino. Depois de começar de maneira arrasadora na partida e fechar o primeiro set com 6 a 2, a americana não se encontrou mais.

Cometendo erros em demasia, acabou permitindo o empate, com 6 a 3 para a japonesa. No set decisivo, apenas uma tenista “jogou”. Venus sentiu o desgaste e acabou eliminada com um pneu. Hibino abriu três match points no serviço da americana, com 0 a 40, desperdiçou dois, mas celebrou o triunfo após dupla falta de Venus.

Destaque para o triunfo da jovem Emma Raducanu, de 21 anos, que passou sem sustos pela espanhola Rebeka Masarova. A melhor tenista britânica da atualidade se garantiu na segunda rodada com 6/2 e 6/3. Nesta sexta-feira, ela volta à quadra para encarar a ucraniana Dayana Yastremska.

A brasileira Bia Haddad entra em quadra somente nesta sexta-feira, para encarar a eslovaca Rebecca Sramkova, que veio do qualificatório e na primeira fase passou pela chinesa Yafan Wang com 6/4 e 6/0.

