Tatá Werneck mostra treino com Rafa Vitti e web tira sarro: ‘Exploração de marido’

Na última quarta-feira (21), Tatá Werneck divertiu seus seguidores do Instagram com trechos de um dia na academia ao lado do marido, Rafa Vitti.

O vídeo começa com uma filmagem de Rafa fazendo flexões com a esposa nas costas. Ela está sentada com pernas cruzadas e sorri. “Treino em família: juntos contra o sedentarismo, desafiando a dor na coluna”, escreveu Tatá, na legenda da publicação.

Em outro momento, é possível vê-la “sofrendo” para fazer um exercício de barra. Na sequência, é revelado que ela está, na verdade, sendo levantada pelo marido. Veja:

Nos comentários, internautas se divertiram com a postagem da humorista. “Tem lei contra exploração de marido?”, questionou uma seguidora. “Imagine ser personal dela kkkk risada certa”, constatou outra. Confira o vídeo completo aqui.

