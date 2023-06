Tadeu Schmidt pede ajuda de internautas e vira meme em rede social

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 3:12 Compartilhe

Tadeu Schmidt arrancou boas risadas de seus seguidores do Twitter na última terça-feira (20). De férias desde o fim do BBB23, o apresentador compartilhou um registro de sua viagem pelos Estados Unidos na rede social e pediu ajuda dos internautas para editar a foto.

“Pessoal, alguém tira as asas da foto por favor?”, pediu. No clique, ele aparece em frente a um memorial com asas douradas ao fundo. O pedido faz parte de uma brincadeira da web, na qual a pessoa que pede ajuda recebe sua foto editada de diversas maneiras.

Seguidores de Tadeu, é claro, não deixaram a oportunidade passar e encheram os comentários de montagens “engraçadinhas”. Confira:

