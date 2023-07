Surto misterioso de uma doença mortal e paralisante deixa especialistas perplexos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/07/2023 - 1:32 Compartilhe

Um estado de emergência nacional foi declarado no Peru enquanto os médicos lutam contra um surto de uma doença rara que pode causar paralisia vitalícia ou morte.

Mais de 230 casos de síndrome de Guillain-Barré foram relatados no país sul-americano, com mais da metade dos casos ocorrendo em um breve período de cinco semanas, de junho a julho. Quatro pessoas no Peru morreram da doença desde o início do ano, e a causa ainda desconhecida do surto preocupa as autoridades de saúde.

“Acho que as origens desse [surto] ainda não foram completamente investigadas”, disse o Dr. William Schaffner, especialista em doenças infecciosas do Vanderbilt University Medical Center em Nashville, Tennessee, à Healthline .

“Não resolvemos esse quebra-cabeça”, acrescentou Schaffner.

O Peru, com inúmeras atrações turísticas, incluindo sítios arqueológicos como Machu Picchu, continua popular entre os viajantes, embora as autoridades estejam alertando que precauções de bom senso são necessárias.

O que é a síndrome de Guillain-Barré?

Quando ocorre a síndrome de Guillain-Barré, ela geralmente ocorre após uma infecção respiratória ou gastrointestinal superior, como gripe, COVID-19 ou gastroenterite. Em alguns casos, é observada após um procedimento cirúrgico, uma lesão ou uma reação a uma imunização, incluindo a vacina COVID-19.

GBS é um distúrbio neurológico no qual o sistema imunológico ataca o sistema nervoso. O primeiro sintoma geralmente é uma sensação de formigamento nas pernas, que pode gradualmente subir para os braços e a parte superior do corpo.

Essa sensação pode atacar rapidamente ou pode se desenvolver lentamente ao longo de várias semanas. Outros sintomas incluem dificuldade para respirar, visão dupla, andar instável, febre e problemas com o controle da bexiga ou função intestinal.

Em casos graves, os músculos podem não funcionar, resultando em paralisia, e até mesmo a respiração se torna difícil, tornando o SGB uma emergência médica que precisa ser tratada imediatamente.

Não há cura para SGB, e mesmo entre as pessoas que se recuperam, muitas vezes há alguma paralisia persistente ou danos nos nervos. A recuperação pode levar de seis meses até vários anos.

A Organização Mundial da Saúde emitiu uma declaração na terça-feira sobre o surto, observando que um surto semelhante de SGB com cerca de 700 casos ocorreu em 2019 no Peru.

As autoridades de saúde determinaram que o surto de 2019 foi em grande parte devido a infecções causadas pela bactéria Campylobacter jejuni, que é um precursor comum do SGB.

O que é Campylobacter jejuni?

A infecção por Campylobacter é a principal causa de diarreia nos EUA, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças . Geralmente é causada pela ingestão de alimentos ou água potável contaminada com bactérias.

“É preciso muito poucas bactérias Campylobacter para deixar alguém doente”, afirma o CDC. “Uma única gota de suco de frango cru pode conter bactérias suficientes para infectar alguém.”

E a infecção por Campylobacter é a causa mais comumente identificada da síndrome de Guillain-Barré. De fato, testes de laboratório no atual surto no Peru encontraram infecção por Campylobacter em muitos dos casos de SGB, de acordo com a OMS.

Mais casos de infecção por Campylobacter ocorrem no verão do que no inverno. Os especialistas em saúde aconselham cautela, concentrando-se na higiene das mãos e nas escolhas alimentares – especialmente para pessoas que viajam para áreas com GBS causadas por infecções bacterianas.

Mas as precauções com alimentos e água seguros são importantes para as pessoas em todos os lugares: em 2015, testes do Sistema Nacional de Monitoramento de Resistência Antimicrobiana encontraram Campylobacter em 24% do frango cru comprado de varejistas nos EUA.





