Bebê nasce após mãe ser resgatada das enchentes no RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2024 - 19:51 Para compartilhar:

Uma menina nasceu na última quarta-feira, 1º, após a mãe ter sido resgatada das enchentes que assolaram várias cidades do Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Ester chegou ao mundo às 16h20, pesando 2,8 kg, no Hospital Federal Universitário de Santa Maria. A mãe, identificada como Tatiana, pediu ao hospital que agradecesse à Força Aérea Brasileira, ao Esquadrão Pantera, pelo resgate e pela possibilidade de ter a criança em segurança.

O trabalho de resgate pela via aérea teve início na última terça-feira, 30, pela FAB.

Em entrevista para a Globonews, nesta quinta-feira, 2, o comandante do Esquadrão Pantera, o tenente-coronel Aviador Kleison Roni Reolon, explicou como se deu o resgate da grávida.

A equipe, contou ele, foi acionada para resgatar duas grávidas no hospital da cidade de Restinga Seca, que não tinha condições de prestar os atendimentos. Elas estavam, uma em trabalho de parto, outra era gestante com diabetes. Elas foram levadas, com o apoio do G-Sau (Grupo de Saúde) da Base Aérea de Santa Maria com um médico a bordo, para o hospital universitário.

O Estado do Rio Grande do Sul decretou situação de calamidade pública em função das fortes chuvas que atingem diversos municípios, deixando moradores desalojados. Várias barragens se romperam e outras estão sob ameaça de rompimento.

Também na tarde desta quinta-feira, 2, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, anunciou que o Judiciário vai enviar recursos para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul.