Supla diz que gravou ‘funk bruxaria’ após suspeitar ter câncer e ‘pensar muito na vida’

Em videoclipe lançado nesta terça, 31, Goth Girl From East LA, Supla visita um cemitério especial de Hollywood – e, segundo ele, chegou a ser expulso do local pelas autoridades no dia da gravação.

“Fui expulso do cemitério, yes, mas eu já tinha feito a cena”, contou ao Estadão. O Hollywood Forever Cemetery, que serviu como um dos cenários do videoclipe, é onde estão enterrados figuras como Alfred Hitchcock e Johnny Ramone.

Susto e nova fase

O artista também revelou que passou por um susto de saúde em 2023.

“Meu pai teve câncer de próstata, né? Eu fiquei muito preocupado… esse ano, fiz um exame e meu médico disse: ‘Talvez você esteja com câncer’”, contou.

Para Supla, a notícia foi inacreditável. “Falei ‘Eu tô lançando um disco, tudo agora. Que que é isso?’ Sabe, fiquei muito preocupado”. Segundo o roqueiro, após fazer uma ressonância magnética, ele descobriu que não havia câncer, mas foi o suficiente para refletir sobre seus projetos.

“Me fez pensar muito na vida, sabe. Eu tenho 57 anos, posso morrer a qualquer horário”, disse.

Depois do susto, ele contou que quer fazer tudo que puder. Por isso, o roqueiro também lançará uma série de músicas com artistas de outros gêneros – ideia que surgiu de uma espécie de “sarau do trap” que ele compareceu, em São Paulo.

“Tava MC Daniel, MC Pipokinha, etc. E nenhum roqueiro vai nessas coisas, mas eu fui.”

Do encontro, nasceu December, faixa que será lançada no próximo dia 8 com DJ K, conhecido pelo seu trabalho com o “funk bruxaria”.

“Ficou muito louco esse som, foi um tipo diferente de fazer música”, adiantou Supla.

