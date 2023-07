Sport vence o CRB por 2 0 e assume a liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 23:48 Compartilhe

O Sport vai dormir na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano venceu nesta sexta-feira o CRB por 2 a 0, na Ilha do Retiro, na abertura do returno. Os gols saíram no segundo tempo. Sabino abriu o marcador e Ronaldo Henrique, de pênalti após consulta ao VAR, fez o segundo. No lance da penalidade, o zagueiro Anderson Conceição foi expulso por cotovelada no atacante Vagner Love.

Com a vitória, o Sport sobe para os 38 pontos e para terminar a rodada na liderança terá que secar Vitória (37 pontos) e Novorizontino (36) que enfrentam, respectivamente, Ponte Preta e Vila Nova-GO. Os dois jogos vão acontecer domingo. O CRB é o 12º colocado, com 24 pontos. O time alagoano se distancia do sonho do acesso e sofreu sua quarta derrota seguida como visitante.

O Sport joga na próxima quarta-feira diante do Vila Nova, fora de casa, às 21h30. O CRB joga um dia antes diante do Atlético-GO, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 21h30. Os dois jogos são válidos pela 21ª rodada.

Os dois times fizeram um grande primeiro tempo na Ilha do Retiro. Procurando o ataque a todo momento, eles criaram boas chances e fizeram os goleiros Renan e Diogo Silva se destacarem. Do lado do Sport, Vagner Love foi o principal destaque e criou pelo menos duas boas oportunidades, enquanto do lado do CRB foi João Paulo quem teve as chances de abrir o marcador.

No começo do primeiro tempo, o torcedor do Sport quase presenciou um gol histórico do adversário. Aos 12 minutos, o zagueiro Anderson Conceição observou o goleiro Renan adiantado e, mesmo na linha intermediária, mandou para o gol, quase marcando. A bola foi para fora.

No final, viu Felipinho perder a melhor chance, quando, aos 46, ele driblou o goleiro Diogo Silva, mas desperdiçou grande chance ao ser desarmado pela defesa adversária.

Se sofreu no primeiro tempo, o Sport demorou apenas quatro minutos para abrir o marcador na etapa final. Após cruzamento pela esquerda de Luciano Juba, Falcão não conseguiu cortar e o zagueiro Sabino apareceu para mandar para as redes.

O gol acendeu o Sport e três minutos depois, Luciano Juba de cabeça quase marcou o segundo. As coisas melhoraram para o time da casa e, aos 13, quando o VAR foi acionado após Anderson Conceição dar uma cotovelada em Vagner Love dentro da área. O zagueiro do CRB foi expulso e o pênalti foi marcado. Ronaldo Henrique bateu e fez o segundo gol do Sport.

Com um jogador a mais e com 2 a 0 na frente, o time pernambucano controlou o jogo. Até chegou a criar boas chances para ampliar, mas o placar fechou mesmo 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 0 CRB

SPORT – Renan; Eduardo (Ewerthon), Sabino, Rafael Thyere e Felipinho (Igor Cariús); Ronaldo Henrique (Fabinho), Fábio Matheus e Alan Ruiz (Michel Lima); Luciano Juba, Edinho (Facundo Labandeira) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

CRB – Diogo Silva; Hereda, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Edimar (Guilherme Romão); Falcão, Juninho Valoura (Anderson Leite) e Lucas Lima (Bruno Silva); Rômulo (Gum), João Paulo (Léo Pereira) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Sabino, aos 4, E Ronaldo Henrique, aos 16 (pênalti) do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Thyere (Sport); Lucas Lima (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Anderson Conceição (CRB).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (FIFA-RS).





RENDA – R$ 250.210,00

PÚBLICO – 17.067 torcedores

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).

