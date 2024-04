S&P reafirma rating da Grécia em BBB- e altera panorama de estável para positivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 18:50 Para compartilhar:

A S&P Global manteve o rating da Grécia em BBB-, alterando a perspectiva de estável para positiva. Nesta classificação, o país segue com o grau de investimento, retomado em outubro do ano passado. Segundo a agência, a perspectiva positiva reflete a expectativa de que o regime fiscal rigoroso continuará a estimular uma redução da dívida pública, enquanto o crescimento deverá continuar superando o desempenho dos pares da Grécia na zona do euro.

A médio prazo, e especialmente se a dinâmica das reformas se mantiver a S&P acredita que a Grécia poderá expandir-se mais rapidamente do que os seus pares. “O PIB real aumentará, em média, 2,4% entre 2024-2027, refletindo uma mudança tangível recuperação da atividade de investimento impulsionada pelos projetos NextGenerationEU, melhoria balanços das famílias e do sistema bancário, e o fato de a economia da Grécia ainda ser cerca de 22% menor do que o seu pico anterior à crise da dívida.