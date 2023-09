Sorveteria italiana cobra taxas exorbitantes só por uma colher extra

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/09/2023 - 1:29 Compartilhe

Uma mulher chamada Chiara ficou chocada ao ser cobrado um euro – cerca de R$ 5 – por solicitar uma colher extra para poder compartilhar seu copo de sorvete.

Ela apareceu na Gelateria Serafini, na cidade de Lavis, no norte da Itália, para saborear um doce no dia 10 de setembro. Quando ela olhou a conta, percebeu que o caixa havia acrescentado uma taxa pela segunda colher. A mulher ficou tão chateada com a taxa que postou no Tripadvisor, avisando outras pessoas e dizendo que não voltaria.

“Dividi uma xícara de caramelo de 8 euros, mas paguei 9: fui cobrado um euro extra como ‘serviço’ por pedir uma segunda colher de chá”, diz uma tradução da mensagem de Chiara no Tripadvisor .

“Não voltarei, mas se você passar por aqui, traga um de casa!” ela adicionou.

A mulher chateada postou sua avaliação acompanhada de uma foto do recibo mostrando a cobrança.

De acordo com o Tripadvisor, o restaurante é classificado como o número 1 entre três lojas de sobremesas da região e tem 3,5 de 5 estrelas, com base em 676 avaliações.

A avaliação ocorre em meio a uma enxurrada de reclamações sobre taxas extras cobradas dos clientes por acréscimos absurdos ou serviços como colheres extras ou corte de bolo.

Um cliente de um restaurante na Itália ficou indignado ao saber que lhe haviam sido cobrados 15 euros – cerca de R$ 75– para cortar um bolo comprado em uma loja e servi-lo aos seus nove convidados.

Outra viajante na Itália recorreu à Internet para desabafar depois de perceber que havia recebido uma sobretaxa surpresa de 2 euros em um restaurante na região nobre do Lago Como – por ter um sanduíche cortado ao meio.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias