Simony comemora remissão do câncer: ‘Não tem mais nada mesmo’

Simony fez um anúncio especial em seu Instagram nesta sexta-feira, 7: está livre do câncer no intestino. A cantora foi diagnosticada com a doença há quase um ano, e desde então compartilha nas redes sociais sua rotina de tratamento, que será concluído ao completar mais três sessões de quimioterapia.

“Eu estou muito grata. Hoje fui fazer o último exame e não tem nada. […] Não sei nem o que dizer para vocês. Só que eu estou muito feliz. Vou terminar o ciclo desse tratamento e não tem nada mais. Acabou”, comemorou Simony.

A cantora também desabafou sobre as dificuldades e aprendizados do período. “Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória”, declarou.

Apesar da situação, Simony disse se sentir mais forte e que a experiência a transformou. “Agradeço a Deus pela cura, pela vida e por essa segunda chance que me foi concedida. Que possamos celebrar juntos essa vitória e lembrar sempre da importância da saúde, do amor e da valorização de cada dia”, refletiu.

Por fim, encorajou outros pacientes da doença: “Se você está lutando contra o câncer, saiba que estou aqui para apoiar e encorajar você. Mantenha a esperança e confie em sua capacidade de superar qualquer desafio”.

