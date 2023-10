Simone Biles é campeã mundial no individual geral da ginástica; Rebecca Andrade é prata

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2023 - 18:05 Compartilhe

A estrela americana da ginástica artística Simone Biles, de volta às competições de alto nível após dois anos, conseguiu seu 21º título mundial nesta sexta-feira (6), ao ficar com a medalha de outro no individual geral na Antuérpia.

Campeã por equipes na quarta-feira, Biles conseguiu 58,399 pontos. A medalha de prata ficou com a brasileira Rebeca Andrade (56,766), que defendia o título, e outra americana, Shilese Jones (56,332), completou o pódio.

Simone Biles teve uma atuação digna de sua grandeza, conseguindo a maior pontuação em três dos quatro aparelhos. Só nas barras assimétricas, que nunca foi o seu preferido, ela foi superada.

Com dois dias de competição pela frente, tudo indica que a coleção de medalhas da americana vai aumentar, já que ela ainda tem quatro finais a disputar.

Biles está confirmando na Antuérpia seu sonhado retorno, depois do pesadelo que viveu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados pelos ‘twisties’ que sofreu (perda de noção do espaço enquanto a ginasta está no ar).

Na etapa de classificação, a lenda americana escreveu mais uma página em sua história vitoriosa com um salto inédito e de extrema dificuldade que já leva seu nome.

Na quarta-feira, ao lado das companheiras Shilese Jones, Leanne Wong, Skye Blakely e Joscelyn Roberson, que se lesionou no aquecimento, Biles superou o Brasil para conseguir o ouro na competição por equipes.

