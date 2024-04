Shakira está namorando ator britânico com quem contracenou em videoclipe, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/04/2024 - 10:52 Para compartilhar:

Parece que a fila amorosa andou para a cantora Shakira. Segundo informações do site Daily Mail, a famosa está namorando o ator britânico Lucien Laviscount depois de se apaixonar pelo galã enquanto eles estrelavam seu novo videoclipe “Punteria”.

Ainda de acordo com o veículo, pessoas próximas à estrela colombiana disseram que estão preocupados porque Lucien lentamente subiu na escada das celebridades enquanto namorava mulheres que eram menos famosas que Shakira.

“As mulheres com quem ele esteve são todas muito diferentes. Agora ele está saindo com Shakira – e ela quer amor. Mas os amigos dela temem que ele apenas queira que as pessoas saibam seu nome e ela lhe dá isso. Eles estão se vendo, mas ainda não estão muito envolvidos”, informou a fonte ao tabloide inglês.

Amigos acreditam que Shakira ainda não superou o trauma do fim do casamento com o futebolista Gerard Piqué e que todos ao seu redor “sabem que Lucien é um estepe”.

“Ela está namorando alguém que eles temem ser um cafajeste e que ela vai se queimar”, concluiu.

