Acusado de agredir ex-namorada: filho de Lula já levou internautas à loucura; saiba o motivo

O nome de Luís Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está no olho do furacão após o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinar que o herdeiro do chefe de Estado saia do apartamento onde vive com a ex-namorada, a médica Natália Schincariol, após ela registrar um boletim de ocorrência acusando ele de agressões físicas e psicológicas. O caso é investigado pela 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), no Cambuci.

Na terça-feira, 2, Natália registrou o caso na Delegacia da Mulher de São Paulo e citou cinco acusações (violência doméstica, ameaça, vias de fato, violência psicológica contra a mulher e injúria). Segundo relatos da médica, os dois mantiveram um relacionamento por dois anos, mas se separaram depois de supostas traições por parte do filho de Lula.

Luís Cláudio Lula da Silva, por meio de uma publicação no Instagram, divulgou uma nota da sua defesa, na qual afirma que as declarações da médica são “fantasiosas” e “inverídicas”. Também ressaltou que as supostas “mentiras” de Natália “são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes”.

Filho de Lula já levou internautas à loucura

Em novembro de 2022, Luís Cláudio Lula da Silva fez sucesso nas redes sociais após compartilhar uma foto ao lado do pai, após ele ser eleito o novo presidente da República do Brasil.

“Orgulho desse batalhador! Que venha 2023… Que venha um Brasil melhor…”, escreveu ele na publicação que teve milhares de curtidas e mais de 1500 comentários.

No Twitter, a beleza de Luis Cláudio chamou a atenção e rendeu muitos elogios: “Que gato!”, “Lindo” e “chamaria o Lula de sogro com tranquilidade” foram alguns deles.

Quem é Luís Cláudio?

Luís Cláudio Lula da Silva é o quinto filho de Lula e um dos três biológicos que o presidente teve com a ex-mulher, Marisa Letícia, morta em 2017 em decorrência de um AVC.

O caçula do petista foi educador físico e auxiliar de preparação de jogadores de clubes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Além disso, ele é empresário e dono da LFT Marketing Esportivo, empresa que organiza campeonatos de futebol americano.

A empresa foi alvo de duas operações: Zelote e Touchdown. A primeira foi deflagrada em 2015 para apurar suposto pagamento de propina a conselheiros do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) para que multas aplicadas a empresas fossem reduzidas ou anuladas. Em 2021, Lula e outros seis suspeitos alvos dessa ação foram absolvidos.

Já a Operação Touchdown passou a investigar os supostos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência por pagamentos para a empresa de marketing esportivo Touchdown.

