Se BCE tiver confiança no rumo da inflação, será apropriado reduzir juros, diz Lagarde

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde disse que será apropriado reduzir juros se os dirigentes tiverem confiança no rumo da inflação, ao falar em coletiva de imprensa após anúncio de manutenção da política monetária nesta quinta-feira, 11. Ela falou que o BCE seguirá com abordagem focada em dados, e que não estão fazendo compromisso prévio com relaxamento de política.

Lagarde destacou que dados mostram desinflação contínua na zona do euro. Na sua estimativa, a inflação deverá flutuar no níveis atuais nos próximos meses antes de caminhar à meta em 2025. No momento, a inflação de alimentos recua, a de bens caiu de novo em março, ao passo que a de serviços segue elevada.

Para ela, as taxas de juros no nível atual fazem contribuição substancial para conter a alta no nível de preços. Porém, a política monetária deverá pesar menos na demanda com o tempo, ressalvou.

Mais dados em junho

A presidente do BCE reafirmou que a instituição irá dispor de “muito mais dados e informações” e de novas projeções em junho, quando voltará a decidir sobre sua política monetária.

Lagarde comentou que a “grande maioria” dos dirigentes do BCE quer ver novos dados econômicos até junho, antes de decidir sobre um eventual corte de juros.

Alguns deles, porém, já se sentiam suficientemente confiantes para iniciar o relaxamento monetário nesta quinta-feira, com os dados já disponíveis, ressaltou ela.