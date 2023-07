Sandy lança novo projeto audiovisual ‘Nós, Voz, Eles – Ao Vivo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 20:21 Compartilhe

A cantora Sandy, 40 anos, apresentou mais uma etapa do seu projeto ‘Nós, Voz, Eles – Ao Vivo’, com participações especiais de 12 artistas.

Em coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (6), a artista falou sobre o trabalho audiovisual, gravado no final do ano passado, em São Paulo.

O álbum, lançado no último dia 30 de junho, já pode ser acessado em todas as plataformas de streaming e conta com 12 convidados especiais, como Wanessa Camargo, com quem gravou o single Leve.

“Foi legal colocar para trás essa rivalidade inventada que nunca procedeu, mas que em algum momento, quando a gente era adolescente, acabou fazendo mal. Foi muito bonito mostrar que somos amigas e não rivais”, declarou ela.

Além da cantora na direção artística, o projeto tem a assinatura de seu marido, Lucas Lima, na direção musical.

O músico também participa como um dos convidados especiais ao lado de Agnes Nunes, Amaro Freitas, Anavitória, Melim, Maria Gadú, IZA, Thiaguinho, Xororó, OUTROEU e Vitor Kley.

Este é o 10º DVD lançado pela cantora em seus 33 anos de estrada na música.

A cantora avisa que, em paralelo ao novo projeto, ela segue agenda de shows por todo o Brasil.

“Fiz dez anos de carreira solo na pandemia e não teve comemoração em 2020. Agora tenho esse DVD ao vivo para divulgar, a turnê e, no ano que vem, vou começar em algum projeto de inéditas”, adiantou ela.

