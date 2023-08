Luva de Pedreiro anuncia que será pai de menino: ‘Cristiano Ronaldo Jr. vem aí’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 15:15 Compartilhe

Luva de Pedreiro está prestes a se tornar papai. Ele fez o anúncio, através dos Stories de seu Instagram, nesta sexta-feira (25), em meio à polêmica com a também influenciadora Beca Barreto, que expôs os motivos para ter se afastado dele.

A pernambucana publicou um vídeo em que explica os supostos motivos para não mais ter contato com Luva. O assunto ganhou a web e logo Luva se pronunciou para rebater as acusações da jovem.

Aborrecido com as polêmicas entre os dois, Luva fez um desabafo, contando que ele estava vivendo um momento feliz e que os boatos acabaram com a alegria dele.

“Eu vou falar a verdade: eu não gosto de postar na internet pq só tem polêmica

Pronto, falei. Eu vou ser pai! Meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet pq é só polêmica”, começou ele em seu desabafo.

Luva lamentou a situação e disse que estava aguardando um momento oportuno para anunciar a novidade.

“Era para falar em momento especial, mas o pessoal estraga as coisas das pessoas. Cristiano Ronaldo vem aí”, disse ele.

