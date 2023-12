Sabrina Sato dá início ao verão em cliques de biquíni: ‘Aberta a temporada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2023 - 17:42 Para compartilhar:

A apresentadora Sabrina Sato, 42 anos, não quis mais esperar e partiu para curtir os primeiros momentos do verão. Neste sábado, 23, ela compartilhou cliques de biquíni sob o sol do Rio, com modelito provocante.

Na legenda, a famosa convidou os seguidores do Instagram para aproveitar a estação mais quente do ano.

“Está aberta a temporada de colocar nosso biquininho”, escreveu ela na publicação com um carrossel de imagens à beira da praia, exibindo suas curvas perfeitas e abdômen chapado.

O verão chegou ao hemisfério sul na última quinta-feira, 22. Nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma da gata.

“Alguém traz uma moldura, porque essa mulher é uma obra de arte”, brincou um seguidor. “Que deusa”, elogiou outra usuária da plataforma. “Sua melhor fase”, opinou mais uma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias