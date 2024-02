Sabrina Sato abre seu Carnaval do Rio de Janeiro com look deslumbrante

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 10:32 Para compartilhar:

No dia 11 de fevereiro, o Camarote Nº1 realiza a estreia da sua 33ª edição, celebrando seus 34 anos de presença na Sapucaí. O espaço, que é um dos maiores agitos do Carnaval carioca, tem Sabrina Sato como Rainha e Musa pelo sexto ano consecutivo, consolidando a sua história no Carnaval do Rio.

Com uma agenda intensa, Sabrina tem a sua primeira presença no Carnaval marcada pelo look assinado por TRESemmé, marca oficial de beleza do evento e da qual é embaixadora.

“Sempre gostei de me expressar através do visual, e o cabelo é uma parte muito importante nessa construção de identidade. Essa união da genialidade do Pedro Sales com a excelência de TRESemmé para o desenvolvimento do meu primeiro look do Carnaval carioca deste ano é a combinação perfeita entre beleza e estilo para celebrar a data da maneira como eu amo”, comemora a artista.

O look de Sabrina foi criado por Pedro Sales, renomado stylist e consultor de imagem que já trabalha com a musa em outros projetos, e tem como destaque as cores dourado e preto alinhadas a uma estética totalmente glamourosa e brilhante que remetem à cores da marca que assina o look. Tão emblemático quanto a roupa, o seu cabelo inspirado na tendência glossy core é garantia de muito brilho e suspiros na Sapucaí.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias