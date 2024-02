Ryan Gosling e Billie Eilish vão cantar ao vivo na cerimônia do Oscar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/02/2024 - 19:39 Para compartilhar:

Ryan Gosling, indicado ao Oscar pelo filme “Barbie”, vai cantar ao vivo na cerimônia de 10 de março a música “I’m Just Ken”, que também concorre a um prêmio, anunciaram, nesta quarta-feira (28), os organizadores, que também confirmaram uma apresentação de Billie Eilish.

Eillish e o irmão, Finneas, subirão ao palco com outra canção de Barbie, a introspectiva “What Was I Made For?”. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas também antecipou que Scott George e Osage Singers tocarão “Wahzhazhe (A Song for My People)”, do filme “Assassino da Lua das Flores”.

Completando a lista estão Jon Batiste, que vai interpretar “It Never Went Away”, do documentário “American Symphony”, e Becky G, que cantará “The Fire Inside”, escrita pela eterna indicada Diane Warren para “Flamin’ Hot”.

Embora a canção de Eilish já tenha conquisado dois Grammys e seja a favorita, I’m Just Ken – escrita por Mark Ronson e Andrew Wyatt – foi um dos destaques do filme e os fãs pediram que Gosling a interpretasse na noite do Oscar. A música chegou à parada de sucessos Billboard Hot 100.

