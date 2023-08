Rita Cadillac revela detalhes de sua participação em projeto especial: ‘Topei na hora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 16:06 Compartilhe

A ex-chacrete Rita Cadillac foi a grande convidada para o projeto Dengue Alien, uma série cômica de ficção científica, produzida pela Gêmeos do Cinema e Cultura, de Ribeirão Preto-SP.

O novo projeto contou com gravações em cenários importantes da cidade, como Parque Curupira, Fábrica de Extintores, Espaço A Fábrica, Avenida Presidente Vargas e o Ribeirão Shopping.

“É um seriado para crianças e adultos, porque ele abrange muito Chapolin, Chaves, desenhos, então é divertidíssimo! Tem personagens que são hilários.”, contou ela em entrevista exclusiva à Máxima Digital.

Ainda durante o bate-papo, ex-chacrete deu detalhes dos bastidores.

“Nas gravações, tinham horas que a produção precisava pedir para que a gente ficasse em silêncio, porque estávamos rindo muito.”, contou.

Na produção, ela interpreta três personagens: a rainha do planeta Moscafim, uma apresentadora de talk-show e a própria Rita Cadillac, presa no corpo do doutor Dragostein.

“É de uma importância muito grande ter participado desse projeto, porque ele está rodando desde 2014 e desde essa época eu estava na mira deles para fazer. E deu tudo certo! É um projeto muito bom, eu topei fazer na hora. Quando eu li, eu decidi fazer na hora”, contou.

