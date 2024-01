Riscos de Alzheimer podem ser detectados com 15 anos de antecedência, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/01/2024 - 2:39 Para compartilhar:

Pesquisas inovadoras mostram que um simples exame de sangue pode sinalizar sintomas da doença de Alzheimer com até 15 anos de antecedência, de acordo com um relatório do Times of London.

Cientistas neurológicos da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, encontraram maneiras de simplesmente testar o resíduo de uma proteína conhecida como Tau 217 fosforilada (pTau 217), que é comumente associada à doença, com resultados “impressionantes”.

O procedimento de teste – chamado ensaio – foi criado pela empresa ALZpath e oferece uma alternativa comparativamente indolor e menos dispendiosa às punções lombares para obter informações sobre o risco de uma pessoa ter a doença, de acordo com um estudo publicado no Journal of the American Medical Association.

“O teste pTau217 do ALZpath pode ajudar os profissionais de saúde a determinar a presença de placas amilóides no cérebro – uma marca registrada da doença de Alzheimer”, disse o Dr. Andreas Jeromin, diretor científico do ALZpath.

Três estudos clínicos independentes de 786 pacientes mostraram que o ALZpath oferece “alta precisão diagnóstica” na identificação de proteínas indutoras de Alzheimer no cérebro, como placas amilóides

A empresa anunciou que seu mais recente avanço estará disponível para uso clínico até o final de janeiro e também estará disponível comercialmente em algum momento também. Segundo a CNN, o preço ficaria entre US$ 200 e US$ 500 (aproximadamente R$ 1000 e R$ 2500).

“Esta é uma descoberta instrumental em biomarcadores sanguíneos para Alzheimer, abrindo caminho para o uso clínico do ensaio ALZpath pTau 217”, afirmaram os pesquisadores Kaj Blennow e Henrik Zetterberg em um comunicado , acrescentando que o ensaio “robusto” já está em desenvolvimento por vários laboratórios ao redor do mundo.

“O que foi impressionante com esses resultados é que o exame de sangue foi tão preciso quanto testes avançados, como testes de líquido cefalorraquidiano e tomografias cerebrais, para mostrar a patologia da doença de Alzheimer no cérebro”, disse o autor principal, Nicholas Ashton, à CNN .

No ano passado, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts projetou um peptídeo – uma cadeia de aminoácidos – para interagir e reparar também a proteína tau do cérebro.

Uma pesquisa separada também descobriu que tomar multivitaminas também poderia evitar a demência.

