Rico Melquiades é diagnosticado com paralisia facial: ‘Dias difíceis’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2023 - 20:03 Compartilhe

O campeão da 13ª edição de “A Fazenda”, Rico Melquiades foi diagnosticado com paralisia facial, neste sábado, 7. Na noite de quinta-feira, 5, o ex-peão já havia comentado com os seguidores sobre o formigamento no rosto.

“Gente, os últimos dias têm sido muito difíceis. Hoje, mais uma vez, precisei ir ao hospital, acabei de ser diagnosticado com paralisa facial”, escreveu Rico nas redes sociais.

“A médica que tem me acompanhado recomendou algumas ações e para me ajudar nessa situação, uma delas é reduzir o estresse, a ansiedade e fazer uso de medicamento, o que significa que preciso (TENTAR) me afastar um pouco das redes sociais para evitar que meu quadro clínico piore. Farei isso para me recuperar e voltar aqui 100% para vocês!”, afirmou o ex-peão.

Na sexta-feira, Rico já havia comentado sobre a paralisia no lado direito do rosto e falou sobre o susto. “Gente, eu ontem [quinta-feira] tive um susto muito grande. Um lado do meu rosto começou a paralisar. Corri para o hospital e fiz exames para ver se tinha início de AVC, mas foi descartada essa possibilidade. Acarretou um pico de estresse muito grande”, comentou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias