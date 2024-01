Remédios para reféns e ajuda humanitária entram em Gaza, diz mediador catari

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/01/2024 - 18:42 Para compartilhar:

Os medicamentos destinados aos reféns sequestrados em 7 de outubro durante o ataque do movimento islamista Hamas a Israel chegaram a Gaza nesta quarta-feira (17), após um acordo mediado por Doha e Paris, anunciou o Catar.

“Nas últimas horas, entraram na Faixa de Gaza medicamentos e ajuda humanitária, em cumprimento com o acordo anunciado” na terça-feira em benefício dos civis palestinos de Gaza e dos reféns mantidos pelo Hamas no território, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, na plataforma X.

