Rafaella Justus reclama de fazer malas: ‘Não gosto nem um pouco’

Rafaella Justus usou o story do Instagram nesta quinta-feira (4) para desabafar sobre uma obrigação que não gosta de cumprir: fazer as malas. A adolescente de 13 anos está prestes a fazer uma viagem, que não teve o destino revelado, e reclamou de estar fazendo a tarefa.

“Gente, vou contar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu não gosto é fazer mala, não gosto nem um pouco. Vou viajar amanhã, preciso fazer mala, mas não to afim”, desabafou Rafa.

A adolescente é filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Apesar de morar com a mãe, ela mantém uma boa relação com o pai e costuma passar temporadas na casa do apresentador, além de fazer viagens com ele e a madrasta Ana Paula Siebert.

