Quem trabalha de forma híbrida evita infarto e AVC, indica estudo

Da Redação com Deutsche Welle 24/11/2023 - 16:34

Alternar o trabalho em casa e no escritório previne o ataque cardíaco ou derrame, diz estudo publicado em revista especializada. O motivo? Os funcionários ficam menos expostos ao estresse do ambiente profissional e sofrem menos para conciliar os compromissos laborais e a vida com a família.

A pandemia iniciada em 2020 trouxe mudanças nos modelos de trabalho, com crescimento dos tipos remoto e híbrido;

Pesquisas mostram que a preferência dos profissionais pelo trabalho remoto contrasta com as ofertas de vagas majoritariamente presenciais;

Cada setor da economia se adapta de forma diferente aos modelos presencial, híbrido e remoto;

O surgimento do movimento da “Grande Renúncia” nos EUA reflete uma insatisfação com os modelos tradicionais de trabalho;

As empresas precisarão se adaptar a novas categorias de trabalho mais flexíveis e voltadas para as necessidades individuais dos colaboradores.

