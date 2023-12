Quem era Pedro Henrique, cantor gospel que morreu aos 30 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2023 - 10:39 Para compartilhar:

O cantor gospel Pedro Henrique morreu após passar mal enquanto fazia um show na noite de quarta-feira, 13, em um culto na cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador, na Bahia.

Atualmente ele morava no Rio de Janeiro, era casado com a influencer cristã Suilan Barreto e tinha uma filha, Zoe, de um mês de idade.

No Instagram, ele alcançou 950 mil seguidores e no YouTube 590 mil inscritos – e seu último lançamento publicado na plataforma foi um feat com o artista Misaias Oliveira, Vai Ser Tão Lindo.

“Inacreditável o que estamos vivendo! Meu Deus do céu, Ele era tão jovem, cheio de vida e acabou de ser papai. Gente, vamos orar pela família do Pedro, orem para que Deus dê forças a eles! #LutoPedro”, escreveu Misaias.

Outros vídeos destaques são o chá revelação do casal para anunciar a vinda da primeira filha e seus covers, batizados de Todah Covers, cantando outras músicas cristãs conhecidas. Na descrição do canal, informa-se que Pedro Henrique começou a se envolver com a música aos três anos, mas só foi em 2015 que lançou sua carreira musical, com o lançamento do álbum “Grande é o Senhor”. Em 2019, ele optou por seguir carreira solo.

