Quais são as profissões com as melhores (e piores) remunerações do país?

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/10/2023 - 6:35 Compartilhe

O rendimento médio do trabalhador no Brasil é de R$ 2.836. Esse valor considera todas as ocupações, com e sem necessidade de diploma. No topo do ranking das profissões mais bem pagas no Brasil estão os médicos especialistas. Os trabalhadores ligados à área de tecnologia chamam atenção pelo crescimento dos salários ao longo dos últimos anos, com variação de 39% nos valores.

Os dados são do levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre). A análise abrange profissionais com ensino superior distribuídos em 126 profissões no setor privado.

Além dos especialistas, médicos gerais, matemáticos, atuários; estatísticos; geólogos; geofísicos e engenheiros mecânicos também ocupam o top 5 dos profissionais que apresentam os maiores rendimentos no segundo trimestre de 2023. Médicos especialistas; matemáticos, atuários e estatísticos; médicos gerais; geólogos e geofísicos; engenheiros mecânicos, ocupam o top 5 dos profissionais que apresentam os maiores rendimentos no segundo trimestre de 2023.”

No segundo trimestre deste ano, o rendimento médio real do trabalho dos médicos especialistas foi estimado em R$ 18.475. Entre os matemáticos, atuários e estatísticos, a renda média cresceu 50% ante igual trimestre de 2012. Nos outros casos, houve redução dos ganhos: médicos gerais (-37%), geólogos e geofísicos (-20%) e engenheiros mecânicos (-7%). O levantamento foi elaborado a partir de microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Piores salários

Professores de educação infantil recebem o salário médio mais baixo entre todos os profissionais com ensino superior no Brasil. A remuneração média real da categoria é de R$ 2.285, ou seja, menos de dois salários mínimos (R$ 2.640).

Educação domina o top 10 dos piores salários de diplomados no país. Além dos professores de educação infantil, estão no ranking outros profissionais de ensino (R$ 2.554), educadores para necessidades especiais (R$ 3.379) e professores do ensino fundamental (R$ 3.554).

Em 11 anos, o salário dos professores de educação infantil ficou praticamente estagnado. O aumento real (descontada a inflação) na remuneração média foi de apenas 3%. Esses trabalhadores são classificados pelo IBGE como como professores de ensino pré-escolar.

Outros dados da pesquisa

A situação das mulheres negras no mercado de trabalho permanece preocupante, segundo outra pesquisa de Janaína Feijó. O levantamento apontou que taxas de desemprego e informalidade são mais altas entre mulheres negras do que nos demais grupos demográficos. No primeiro trimestre de 2023, o rendimento médio de todos os trabalhos das mulheres negras foi estimado em R$ 1.948, o que representa uma alta de 2,6% em relação aos três meses imediatamente anteriores.

A quantia, no entanto, é a menor entre os quatro grupos analisados pelo levantamento. As mulheres negras recebiam apenas 48% (menos da metade) do que os homens brancos e amarelos ganhavam em média com o trabalho no primeiro trimestre deste ano (R$ 4.078). Eles formam a camada com a maior remuneração, à frente também das mulheres brancas e amarelas (R$ 3.157) e dos homens negros (R$ 2.428).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias