Previsão alerta para tempestades neste domingo

Devido ao avanço da frente fria, os temporais que causaram estragos na região Sul podem se espalhar pela região central do País neste domingo, 19, por causa do aumento da umidade pelo continente.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo segue abafado em nove estados e no Distrito Federal, com alertas vermelhos de “grande perigo”.

Já os estados sob aviso de “perigo potencial” de tempestades são: Distrito Federal; Minas Gerais; Paraná; Rio de Janeiro; São Paulo; Espírito Santo; Mato Grosso; Goiás; Santa Catarina e Tocantins.

O instituto ainda alerta que as regiões podem ter chuvas de 100 milímetros por dia. Em Belo Horizonte (capital de Minas Gerais), Rio de Janeiro e São Paulo, a previsão indica que pode chover até 50 milímetros.

Os estados com alertas de “perigo potencial” para chuvas intensas são: Amazonas; Maranhão; Minas Gerais; Bahia; Pará; Roraima; Goiás; Piauí e Tocantins.

A previsão ainda indica que pode haver ocorrência de grandes volumes de chuva em São Paulo (na região Centro-Norte, capital e região metropolitana, faixa litorânea e Vale do Paraíba), Minas Gerais (Sul e Zona da Mata) e Rio de Janeiro entre este domingo e segunda-feira, 20.

