Preta Gil expõe ansiedade e alfineta ex-marido: ‘Não trair é o básico’

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil enfrentou, também, o processo de separação de Rodrigo Godoy, que a traiu com sua stylist, Ingrid Lima. Após passar um breve período afastada das redes sociais, a cantora voltou ao Instagram na madrugada desta quarta-feira, 26, e alfinetou o ex-marido com um discurso sobre os princípios básicos do relacionamento.

No story da rede social, Preta compartilhou a seguinte publicação: “Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico”. Para complementar o pensamento, a artista escreveu: “Não tive nem o básico, que dirá o resto”.

Ela também aproveitou para atualizar sobre como está se sentindo em meio ao tratamento contra o câncer. “Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora antes de dormir dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações, vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor. Tô aqui sendo curada por esse lugar mágico que é Atins [no Maranhão], as crises de ansiedade não acabaram, mas estou conseguindo sentir agora diferente de quando cheguei aqui”, declarou.

“Alguns momentos de felicidade, a natureza, a beleza desse lugar, as pessoas incríveis que conheci acalmaram meu coração. Obrigada pela preocupação e por tanto carinho!!! Um dia de cada vez”, finalizou Preta Gil.

