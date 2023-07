Preta Gil discursa ao vivo sobre traição do ex-marido: ‘A gente não perdoa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/07/2023 - 12:01 Compartilhe

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil enfrentou, também, o processo de separação de Rodrigo Godoy, que a traiu com sua stylist, Ingrid Lima. O assunto foi comentado por ela ao vivo no último sábado, 8, durante uma participação especial no “Numanice“, evento de Ludmilla, no Rio de Janeiro.

No palco, ao som de “Aquele Abraço”, um dos sucessos de seu pai, Gilberto Gil, Preta pediu para o público se abraçar e discursou: “A gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe do hoje e só podemos viver o hoje. Fala pro seu amigo: ‘eu te perdoo’. Traição é diferente, aí a gente não perdoa“.

Apesar do foco na recuperação, como já declarou várias vezes, a cantora não descarta novas experiências amorosas em breve. Enquanto cantava “Meu Corpo quer Você”, ela brincou: “Já já estou pra jogo, querem fazer trisal comigo? Acho chique”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias