Por que você não deve carregar seu telefone em quiosques públícos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/01/2024 - 4:11

Os quiosques de carregamento em aeroportos, hotéis e shoppings podem economizar muito tempo. Seus proprietários prometem que estão seguros, mas o FBI discorda – e eu também.

Bem-vindo à mais nova fase do Juice Jacking. O fenômeno existe há mais de dez anos. Os hackers usam cobrança de telefones públicos para enviar malware para seus dispositivos. Então, eles resgatam seu telefone ou roubam suas senhas.

Não tenha medo. Quando suas baterias atingirem o ponto baixo em suas viagens, siga estas regras para manter você e sua família livres de malware.

Não use USBs públicos – apenas tomadas

Felizmente, casos reais de consumo de suco são raros ou inexistentes na América. Mas eles podem acontecer através de conexões USB. Como você pode evitar malware? Se um quiosque tiver tomadas elétricas reais para carregar seu telefone com o adaptador, não há medo de hackear.

Para 100% de proteção, fique longe de portas USB de qualquer tamanho, especialmente quando viajar para o exterior. Embora os padrões USB sejam internacionais, hackers estrangeiros podem atacar portas USB populares de quartos de hotel para roubar dados, mesmo se você não estiver usando um quiosque.

Não use nenhum cabo

Acompanhe os Komandonianos e use carregadores sem fio em vez de USBs, quando possível. Cada vez mais quiosques públicos estão usando carregamento sem fio. Este método não troca dados diretamente com o seu telefone, portanto, por padrão, está livre de vírus.

Não use um cabo de dados

Se você está desesperado por energia, use uma conexão USB com segurança com o cabo certo. Leve um cabo somente de carga para sua viagem. Eles são baratos, compactos e não permitem transferência de dados. Pensando bem, isso é mais um “fazer”.

Não escolha a opção ‘confiança’

Os telefones mais novos são inteligentes o suficiente para desconfiar de uma conexão USB desconhecida. (Alguns humanos poderiam aprender uma ou duas coisas). Eles perguntarão se você deseja “confiar neste dispositivo” ou “compartilhar dados”.

Sempre diga “Não” a essas opções quando viajar! Ambos permitem a comunicação de dados entre o seu telefone e o hardware de carregamento, que pode ter implantado malware. Escolha a “opção somente cobrança”. Se isso não estiver disponível, continue andando.

Para sua informação: isso funciona com a maioria dos telefones com alguns anos ou mais recentes. Pode não oferecer escolha se você tiver um telefone particularmente antigo.

Não esqueça sua bateria externa

Eles são finos e duráveis, e você nunca se arrependerá de embalá-los. Coloque a bateria externa no bolso lateral da mala ou na bolsa do laptop e mantenha-a por perto. Lembre-se de carregá-lo novamente quando parar em um hotel ou aeroporto e pronto.

Vai fazer uma grande viagem?





Eu realmente sugiro verificar minhas recomendações para adaptadores de carregamento internacionais antes de partir, bem como minha folha de dicas de preparação para viagens . Agora você está pronto para viajar com estilo e ficar seguro!

