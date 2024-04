Ponte Preta contrata atacante Guilherme Baléa, do Cianorte-PR, para a Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 15:03 Para compartilhar:

A Ponte Preta segue reforçando seu elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, anunciou o atacante Guilherme Baléa, de 22 anos, que estava no Cianorte-PR e terá sua primeira experiência no Estado de São Paulo.

Nesta temporada, Guilherme fez dez jogos pelo Cianorte no Campeonato Paranaense, mas não marcou gols. Formado na base do Grêmio, já defendeu outros clubes do Rio Grande do Sul: Aimoré, Ypiranga, Brasil e São José.

Sua melhor sequência de jogos foi em 2023, quando fez 11 jogos no Covilhã, de Portugal, 18 pelo Brasil-RS e outros seis pelo São José-RS.

A Série B começa nesta sexta-feira. A Ponte Preta, porém, estreia no domingo, às 18h, quando recebe o Coritiba em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).