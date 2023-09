Polícia Federal mira grupo suspeito de movimentar quase R$ 6 bilhões com garimpo ilegal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2023 - 10:24 Compartilhe

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 20, a operação Eldorado, com o objetivo de prender suspeitos de liderarem um esquema de contrabando e venda de ouro extraído de garimpo ilegal que teria movimentado quase R$ 6 bilhões.

No total, os agentes estão cumprido dois mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas, Goiás e Distrito Federal.

Segundo a PF, o esquema envolveria o contrabando de ouro venezuelano, o qual entraria clandestinamente no Brasil como pagamento pela exportação de alimentos por mercados de Roraima e do Amazonas.

Ainda conforme as investigações, transportadoras eram contratadas para esconder o ouro contrabandeado no interior de caminhões, que entraria em Roraima sem os procedimentos necessários e pagamento de tributos.

“Posteriormente, o minério seria comprado por outros integrantes do esquema e enviado para empresas atuantes no ramo de exploração de minério aurífero, responsáveis por concretizar o pagamento aos supermercados e às distribuidoras de alimentos”, explicou a PF.

De acordo com o inquérito, os principais investigados desse esquema também teriam envolvimento com a exploração clandestina do minério em Terras Indígenas Yanomami, e em garimpos espalhados em outros estados.

Além dos mandados de prisão e buscas, a Justiça também determinou a indisponibilidade de ativos financeiros, veículos e aeronaves dos investigados.

