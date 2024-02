Piquerez usa rede social após perder pênalti na Supercopa: ‘Covardes não fazem história’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Marcado na final da Supercopa Rei por ter perdido o pênalti que deu o título do torneio para o São Paulo, o lateral-esquerdo palmeirense Piquerez usou as redes sociais para se posicionar sobre o lance decisivo. Na postagem, ele diz que não fugiu à responsabilidade e que vai continuar se apresentando como cobrador toda vez que for solicitado.

“Somente os que erram têm coragem para tentar. Errei e vou seguir errando, mas nunca deixarei de tentar. Os covardes não fazem história. Vamo arriba”, escreveu o jogador nesta segunda-feira.

O clássico entre Palmeiras e São Paulo foi disputado neste domingo em Belo Horizonte e terminou num empate sem gols. O jogador uruguaio e o zagueiro Murilo desperdiçaram as penalidades enquanto o rival converteu todas as quatro cobranças que teve.

Um dos homens de confiança do técnico Abel Ferreira, Piquerez é um dos líderes da equipe. Na goleada que os palmeirenses aplicaram no São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele fez um gol de pênalti nos 5 a 0 sobre os são-paulinos.

Após perder a primeira disputa de título de 2024, o Palmeiras volta agora as suas atenções para o Campeonato Paulista. Líder isolado do Grupo B com dez pontos, a equipe do técnico Abel Ferreira recebe o Ituano, nesta quinta-feira.

