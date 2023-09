Pesquisa revela as cores ideais para usar em dias de sol quente

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/09/2023 - 1:22 Compartilhe

Sempre se disse que cores claras, como o branco, são mais frescas, enquanto as cores escuras, como o preto, tendem a absorver mais calor.

Uma pesquisa conduzida por Toshiaki Ichinose, do National Institute for Environmental Studies em Tsukuba, no Japão, trouxe luz sobre quais cores são aliadas para se manter fresco e quais são melhor evitar.

Ichinose e sua equipe decidiram investigar essa afirmação, realizando um experimento em 2019 onde camisas polo de nove cores diferentes foram expostas ao sol, e suas temperaturas, medidas. Os resultados confirmaram: branco e amarelo se mostraram as cores mais frescas, com temperaturas ao redor de 30 graus Celsius, enquanto preto e verde escuro se destacaram como as mais quentes, ultrapassando os 45 graus Celsius.

O estudo trouxe uma revelação inesperada. Foi descoberto que a cor verde escuro absorve mais luz infravermelha próxima – uma parte significativa da energia radiante que atinge a Terra – do que o preto. “Descobrimos que o verde é bastante próximo do preto. Você poderia dizer que essas duas cores estão no mesmo grupo,” compartilhou Ichinose. O branco, por outro lado, mostrou ser a cor que menos absorve esse tipo de luz, com 63%.

Considerando essas descobertas, para dias de calor extremo, Ichinose sugere optar por roupas brancas, amarelas, cinzas e vermelhas. Cores como preto, verde, azul e roxo são aconselhadas a serem evitadas para quem planeja passar longos períodos sob o sol. “Gostaria que as pessoas lembrassem os resultados do nosso estudo ao decidirem o que vestir para sair,” concluiu Ichinose.

