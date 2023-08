Patrícia Poeta se irrita com boato sobre ter se atrasado para o ‘Encontro’: ‘Falta de respeito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 21:19 Compartilhe

Patrícia Poeta, 46 anos, usou os Stories de seu Instagram, na noite desta quarta-feira (30), para rebater comentários de que teria se atrasado, no dia anterior, para apresentar o Encontro, matinal da Globo comandado por ela.

Visivelmente aborrecida, a apresentadora publicou vídeos em que explica o que aconteceu na manhã de terça-feira (29), que gerou o boato.

“Chegou uma história aqui no meu ouvido. Uma história, não. Uma palhaçada de uma galerinha das fake news de que eu não teria chegado no horário no meu trabalho, que fiquei no trânsito. Sou uma das primeiras pessoas a chegar na TV Globo para fazer o Encontro”, começou ela em seu desabafo.

“Chego às cinco e pouco [da manhã], tanto que gravo chamadas antes do programa. Então, quer dizer, completamente fake news, e acho uma falta de respeito com quem acorda todo dia cedo e faz o seu trabalho”, disse ela.

Ainda no Instagram, Patrícia aproveitou para compartilhar um vídeo feito na área externa do estúdio, do ponto exato onde ela começaria o programa falando sobre o clima frio.

A apresentadora estava pronta para abrir o Encontro com um link externo, mas houve um problema no áudio, por essa razão, o vídeo não foi ao ar.

O que aconteceu

A edição do Encontro de terça-feira (29) foi iniciada pela médica e ex-BBB Thelma Assis, que chamou um link ao vivo para falar sobre a mudança no tempo em São Paulo. Porém, o programa foi para o intervalo sem qualquer sinal da presença de Patrícia.

Após os comerciais, a comandante da atração entrou no estúdio e explicou o imprevisto.

“Estávamos nós tomando um cafezinho lá fora, achando que vocês estavam ouvindo a gente, mas não aconteceu. Sabe quem salvou? Thelminha”, disse ela. “Ainda não pedi desculpas para o pessoal de casa. Mas, programa ao vivo é assim mesmo. Tá aí a prova concreta de que o programa é realmente ao vivo e você acompanha… ou não acompanha quando há um problema técnico”, completou a apresentadora.

