Passageiros de voo ficam furiosos com homem cantando no comunicador

É o entretenimento a bordo que ninguém pediu. Os passageiros de um voo da Ryanair de Dublin para Lourdes, na França, ficaram descontentes quando um homem usou o sistema de intercomunicação para liderar uma canção de “Hold Me Now” do músico irlandês Johnny Logan.

Embora alguns passageiros não se importassem com a apresentação improvisada – alguns até se juntaram e riram junto com o cantor amador – outros ficaram ofendidos com a música.

“Eu sei que você não é famoso por seu entretenimento a bordo, mas isso está me irritando”, postou o furioso passageiro Pete Farrell na segunda-feira no Twitter, junto com um clipe de um minuto. “Eu e as crianças gostaríamos do nosso dinheiro de volta, por favor.”

Para encerrar o show no meio do voo, o homem misterioso agradeceu aos que estavam a bordo por ouvirem, dizendo “até logo” e deu um beijo na bochecha de um comissário de bordo.

— Pete Farrell 🇧🇹 (@PeteFarrell14) July 24, 2023