Itália e Líbia recuperam linha aérea direta com 1ºvoo em 10 anos

ROMA, 24 JUL (ANSA) – A Itália e a Líbia anunciaram nesta segunda-feira (24) que suas respectivas capitais, Roma e Trípoli, voltarão a ter uma rota aérea comercial direta, após 10 anos de interrupção.

Segundo a Entidade Italiana de Aviação Civil (Enac), a rota comercial direta começará a operar em outubro e será administrada pela companhia aérea italiana ITA Airways. Já a Medsky, empresa líbia, será responsável por operar os voos para a Itália.

“Hoje, um voo direto ITA Roma-Trípoli reabriu a rota aérea da Líbia após 10 anos de interrupção”, diz o governo italiano em comunicado.

O primeiro voo entre as duas cidades teve a bordo o primeiro-ministro líbio, Abdul Hamid Dbeibeh, que regressou para Trípoli após participar de uma cúpula em Roma.

“Depois da Conferência Internacional sobre Desenvolvimento e Migração, é mais um sinal tangível do rumo que o governo italiano quer dar nas relações com a Líbia e com os Estados do Mediterrâneo”, conclui a nota do Palazzo Chigi. (ANSA).

