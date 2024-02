Papa Francisco, ainda gripado, cancela audiências de segunda-feira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/02/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O papa Francisco, que ainda sofre um “leve estado gripal”, cancelou as audiências desta segunda-feira (26), como já havia feito no sábado, anunciou o Vaticano em um comunicado.

“Os leves sintomas de um estado gripal persistem, sem febre. Por precaução, as audiências desta manhã foram suspensas”, afirma o comunicado.

O pontífice já havia cancelado as audiências de sábado pelo mesmo motivo, mas celebrou a bênção do Angelus no domingo.

Francisco, 87 anos, utiliza uma cadeira de rodas para seus deslocamentos e sofreu uma série de crises de saúde nos últimos anos, incluindo problemas nos joelhos, no quadril e no intestino. Em junho do ano passado, ele passou por uma cirurgia devido a uma hérnia abdominal.

O papa, que na juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, teve que cancelar, devido a uma bronquite, uma viagem a Dubai em dezembro, onde participaria na COP28, a reunião anual do clima organizada pela ONU.

