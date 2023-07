Paolla Oliveira comenta momento intimista em primeiro encontro com Diogo Nogueira: ‘Jantamos depois’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 11:43 Compartilhe

A atriz Paolla Oliveira está com novidade no currículo. No Instagram, na quinta-feira, 6, ela anunciou a estreia de um webprograma chamado “Paolla Comenta”, uma iniciativa para se aproximar do público e responder perguntas mais intimistas, inclusive sobre o relacionamento com o cantor Diogo Nogueira.

Na primeira chamada do quadro, uma internauta a questionou sobre o início do casal: “Não aconteceu o jantar. Aconteceu o que no primeiro encontro?”. Paolla, então, deu uma resposta sugestiva sobre a ocasião. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois”, relembrou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

A artista tem falado cada vez mais sobre sua intimidade. Recentemente, em participação no podcast “Quem Pode, Pod”, ela revelou ser adepta ao uso de vibradores nas relações sexuais.

“Eu acho maravilhoso a coisa do vibrador. […] Vibrador fala sobre libertação do desejo, da mulher, da gente poder descobrir o prazer”. Segundo ela, seus modelos favoritos são os de formato de animal, como elefante e borboleta.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias