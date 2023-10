Pai de Anitta compara Lula e Bolsonaro em post: ‘É fácil dizer que não existiu ditadura’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2023 - 19:44 Compartilhe

Mauro Machado, pai da cantora Anitta, se manifestou nas redes sociais na tarde deste domingo, 15, a respeito dos governos do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro.

Com uma breve mensagem, ele fez uma espécie de colagem de notícias de portais jornalísticos sobre os dois políticos, mostrando atuação de Lula na ajuda humanitária a brasileiros na Faixa de Gaza no momento de guerra no Oriente Médio. ‘Lula pede prioridade absoluta na repatriação de brasileiros’ foi a notícia postada sobre o petista. Já sobre Bolsonaro, o pai da cantora de ‘Envolver’ relembrou outras atitudes do ex-presidente.

‘Bolsonaro diz que não traz brasileiros da China porque ‘custa caro’ e não há lei de quarentena’, a respeito do início da pandemia da Covid-19, em janeiro de 2020, quando brasileiros já mostravam intenção de sair do local considerado o foco da doença na época.

Outra notícia foi no contexto da guerra na Ucrânia: ‘Bolsonaro abandona brasileiros na Ucrânia’, quando o ex-presidente afirmou, em fevereiro de 2022, que não havia condições de trazer brasileiros repatriados.

O ‘Painitto’ escreveu a seguinte mensagem: “O momento é de reconstrução e união entre o povo brasileiro. Porém algumas coisas precisam de destaques. Não podem passar em silêncio, porque depois é fácil dizer que não existiu a ditadura, o holocausto e torturas”, escreveu no story, postagem que desaparece após 24h.

Ainda neste domingo, 15, o governo Lula anunciou que continua tentando repatriar um grupo de cerca de 30 brasileiros que aguardam retirada da Faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas. Nesta manhã, um quinto voo de repatriação pousou no Rio de Janeiro com 215 passageiros a bordo. A operação “Voltando em Paz” já retirou 916 cidadãos de Israel. Todos estão retornando de forma gratuita em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).

