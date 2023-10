Governo Lula trabalha para repatriar brasileiros de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2023 - 17:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 15 OUT (ANSA) – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste domingo (15) que continua tentando repatriar um grupo de cerca de 30 brasileiros que aguardam retirada da Faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

As pessoas estão concentradas nas localidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito.

“O Brasil vem reiterando gestões, em alto nível, com vistas a viabilizar a entrada dos brasileiros e de seus familiares no Egito”, diz nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

Segundo o comunicado, uma aeronave do Brasil segue em Roma, onde aguarda autorização para resgatar o grupo na Faixa de Gaza.

“O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, permanece em contato com os nacionais.

Veículos contratados pelo Itamaraty mantêm-se de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah”, acrescenta o texto.

Mais cedo, o quinto voo de repatriação pousou no Rio de Janeiro, com 215 passageiros a bordo. Até o momento, a operação “Voltando em Paz” já retirou 916 cidadãos de Israel. Um novo voo, partindo de Tel Aviv, está previsto para a próxima quarta-feira (18).

(ANSA).

