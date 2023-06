Órgão do Congresso dos EUA estima dívida federal em 181% do PIB em 2053

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 16:12 Compartilhe

O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, agência governamental que fornece dados sobre orçamento para o Congresso americano, estima que a dívida federal em poder do público no país chegará a 181% do Produto Interno Bruto (PIB) no fim de 2053. O débito deverá ultrapassar o seu maior nível histórico em 2029, a 107%, segundo as previsões.

As informações constam em relatório com projeções de longo prazo publicado nesta quarta-feira, 28.

No documento, o CBO relaciona aumento da dívida federal com déficits públicos persistentemente grandes.

A agência espera que o déficit cresça quase todo ano pelas próximas três décadas, e chegue a 10% do PIB em 2053.

O relatório destaca que, nos últimos 100 anos, o déficit só chegou a níveis tão altos durante a Segunda Guerra Mundial e a pandemia da covid-19.

“O crescimento dos déficits nas próximas três décadas ocorre à medida que os aumentos nos gastos – especialmente os gastos com juros, com os principais programas de saúde e com a Seguridade Social – ultrapassam os aumentos nas receitas”, afirma o CBO.

