++ Número de mortes após ataque em Chasiv Yar sobe para 38 ++

ROMA, 12 JUL (ANSA) – Voltou a subir o balanço no número de mortes após um ataque russo contra um prédio residencial em Chasiv Yar, na região de Donetsk, ocorrido no último domingo (10). Agora, o Ministério de Assuntos Internos informam que são 38 as vítimas, incluindo um menino. Mais de 400 toneladas de detritos e escombros já foram retirados do local. (ANSA).