Norris lamenta largada lenta e se diz surpreso com ultrapassagem de Russell: ‘Estava dormindo’

Mais do que lamentar a fraca largada na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, o piloto inglês Lando Norris deixou a pista do Autódromo de Interlagos incomodado com sua desatenção após perder a primeira posição para Max Verstappen, neste sábado. Ele se disse surpreso com a ultrapassagem de George Russell, da Mercedes.

“Eu estava ‘dormindo’ um pouco quando George passou na primeira volta. Mas o ritmo estava melhor depois. Eu tentei ir atrás de Max, mas simplesmente não tinha ritmo suficiente. De qualquer jeito, foi divertido hoje”, comentou o piloto da McLaren, que largou da pole position numa corrida sprint pela primeira vez na F-1.

Ele também reconheceu que, após perder a primeira colocação para Verstappen antes mesmo da primeira curva, não chegou a brigar pela posição novamente. “Não estávamos disputando a posição de Max. Estamos falando de enfrentar um dos melhores pilotos com um dos melhores carros que já vimos na F-1”, comentou.

Norris destacou que a McLaren chegou ao Brasil sem maiores expectativas por saber que o traçado paulistano não é mais adequado para a equipe. “De uma hora para a outra não vamos lutar com a Red Bull numa pista onde nós já não esperávamos ser tão bons assim”, declarou. “Na prática, tivemos muitas boas surpresas e pontos positivos.”

A pole position na corrida sprint, que contou com apenas 24 voltas, já era uma surpresa para Norris na sexta-feira, dia em que ele foi apenas o penúltimo colocado no único treino livre.

O britânico disputa com o espanhol Fernando Alonso o quinto lugar da classificação geral do campeonato. O piloto da Aston Martin ocupa a posição no momento, com 183 pontos. Norris soma 176. E pode superar o experiente rival na corrida deste domingo, cuja largada está marcada para as 14 horas.

