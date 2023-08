No SBT, Celso Portiolli presta apoio a Faustão e incentiva doação de órgãos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2023 - 10:27 Compartilhe

Celso Portiolli quebrou protocolo no SBT, ignorando a concorrência com outras emissoras, para prestar apoio a Faustão, que foi submetido a uma cirurgia para transplante de coração, no Hospital Israelita Albert Einstein, no domingo, 27.

No palco do “Domingo Legal”, Celso declarou: “Um beijo carinhoso para o Faustão e toda a sua família, estamos aqui na torcida para que tudo dê certo”.

O apresentador também aproveitou para incentivar a doação de órgãos. “Você que está me assistindo agora tem que deixar claro para a sua família que é um doador. Se você tem essa vontade, deixe claro, porque pode salvar muitas vidas. Seja um doador”, disse.

Segundo Celso, mesmo após ter enfrentado um câncer na bexiga, ele pode ser um doador de órgãos. “Eu já li que em casos de muita urgência eu posso ser um doador também. Eu já deixo claro aqui: sou um doador de órgãos. Tem muita gente na fila, esperando”, contou.

Por fim, reforçou seu apoio ao amigo: “Faustão, você tem o coração mais generoso do meio artístico. Sei que graça não é merecimento, mas vai acontecer uma graça. Vai dar tudo certo. O Brasil inteiro está torcendo por você. Fica aqui o meu abraço apertado, o meu beijo carinhoso e da família SBT. Força, meu amigo”.

Hoje, Celso Portiolli mandou um recado para Faustão. Siga você também no Instagram: @faustaodomeucoracao ❤️#DomingoLegalpic.twitter.com/1JtDvoa1Bq — Silvinho (@silvinhotv) August 27, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias